O Sporting venceu, este sábado, o Breidablik e garantiu a passagem para a segunda ronda da qualificação da Liga dos Campeões feminina.

Telma Encarnação abriu o marcador logo cedo, aos quatro minutos, com um remate de pé direito que só parou no fundo das redes.

No que restou do jogo em que ambas as equipas procuraram o golo, mas foi o Sporting a conseguir alcançar esse feito. Telma Encarnação volta a aparecer, depois de receber um passe na profundidade de Ana Borges. Na cara da baliza, a jogadora do Sporting ultrapassa a guarda-redes e encontra para o 2-0.

O Sporting foi à Islândia carimbar a passagem para a próxima fase da qualificação e conhece o adversário na segunda-feira, dia 9 de setembro. O Benfica venceu o SFK 2000 Sarajevo (4-0) na mesma ronda.