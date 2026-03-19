No rescaldo à épica qualificação do Sporting para os “quartos” da Liga dos Campeões, o Maisfutebol apanhou boleia do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – e analisou a prestação dos principais obreiros da reviravolta sobre o Bodo/Glimt em Alvalade (5-0, 5-3 no agregado).

No patamar principal surge Gonçalo Inácio, que na terça-feira se tornou o atleta com mais jogos pelo Sporting na Champions e realizou a melhor partida pelos leões, de acordo com o SofaScore. Além disso, o central foi o jogador que mais passes concretizou nos “oitavos” da Champions (189), mais bolas longas fez chegar ao destino (17) e quem tocou mais vezes no esférico (240).

Por sua vez, Hjulmand – que vai falhar o primeiro jogo com o Arsenal por acumulação de cartões amarelos – foi quem mais duelos ganhou (20). Este lote conta também com Maxi Araújo, uma vez que o uruguaio criou três grandes oportunidades e acumulou nove passes-chave, sendo o segundo melhor jogador nas duas categorias.

Por último, Suárez foi imponente pelo ar, vencendo sete duelos aéreos. O goleador do Sporting foi o terceiro melhor jogador nessa frente. De recordar que estes dados são relativos a todos os jogos dos “oitavos” da Champions.

Ao avançar para os “quartos” pela primeira vez neste século, o Sporting prepara-se para enfrentar um abril muito exigente. Além do Arsenal, há Benfica e FC Porto.