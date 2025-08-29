Quis o destino que Sporting e Kairat Almaty fossem sorteados para se defrontarem na fase de liga da Liga dos Campeões desta temporada. O sorteio ditou que a equipa cazaque vai realizar a maior deslocação de sempre na história das competições europeias. Por isso, Jorginho, Luís Mata e companhia vão voar durante mais de 11 horas, percorrendo 6900 quilómetros.

A mesma viagem feita de carro demora cerca de 91 horas e a distância percorrida aumenta para mais de 8500 quilómetros. Já, a distância em linha reta entre a capital portuguesa e a maior cidade do Cazaquistão ronda os cinco mil quilómetros.

A maior viagem até agora realizada remonta à época 2015/2016, quando Benfica e Astana se encontraram na fase de grupos da Liga dos Campeões, com viagens de cerca de 6173 quilómetros.

Um facto interessante na campanha do Kairat Almaty é que os 44.982 quilómetros que os cazaques vão percorrer na fase de liga daria para dar mais do que uma volta ao globo. O clube cazaque vai visitar Sporting, Arsenal, Inter Milão e Copenhaga.

O calendário de jogos da fase de liga da Liga dos Campeões vai ser anunciado pela UEFA neste sábado.