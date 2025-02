Esta terça-feira, o Sporting defronta o Borussia Dortmund na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Com várias lesões no plantel, Rui Borges tem algumas dores de cabeça a elaborar o onze.

Uma das principais ausências é Morten Hjulmand, que está castigado e não pode ser opção para a receção aos alemães. Os lesionados Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Geny Catamo também não são opção.

Ainda em dúvida, mas convocados, Morita e Viktor Gyokeres devem começar no banco e entrar na segunda parte.

Na baliza e num jogo a eliminar, Rui Borges deverá optar pela utilização de Rui Silva no lugar de Franco Israel, visto também que foi o português a falar aos jornalistas antes do encontro.

A receção ao Dortmund está marcada para esta terça-feira, às 20h, e poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.

Onze provável do Borussia Dortmund: Kobel, Yan Couto, Schlotterbeck, Emre Can, Ryerson, Sabitzer, Gross, Beier, Brant, Gittens e Guirassy.