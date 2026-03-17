A participação histórica do Sporting nesta edição da Liga dos Campeões, com paralelo apenas em 1982/83, não só dá prestígio ao clube... como dá dinheiro. Os leões já arrecadaram 79,8 milhões de euros desde o início da temporada.

Vamos por partes. Só com a participação na fase de liga, cada clube recebeu 18,42 milhões de euros à cabeça. Depois, a qualificação para os oitavos de final deram mais 11 milhões de euros.

A vitória épica sobre o Bodo/Glimt no agregado, por 5-3, com uma reviravolta em Alvalade, significou que o Sporting recebeu mais 12,5 milhões de euros pelo apuramento para os quartos de final.

Só aqui estão 41,92 milhões de euros. Depois, acrescem ainda os prémios de jogo por vitórias e empates na fase de liga. São cinco vitórias, cada uma a 2,1 milhões de euros, que resultam em 10,5 milhões. O empate com a Juventus deu ainda mais 700 mil euros ao Sporting.

Depois acrescem outros prémios - 16,2 milhões pelo valor base do volume de mercado do país e do coeficiente do clube; 8,25 milhões de bónus pelo sétimo lugar; e 2 milhões pelo top-oito da fase de liga.

Assim sendo, os leões já somam 79,8 milhões de euros só em prémios nesta edição da Liga dos Campeões... seguramente um recorde do clube neste quadrante.