Francisco Trincão foi eleito pela UEFA, e sem surpresa, o homem do jogo, no fim da goleada do Sporting por 4-1 sobre o Kairat, em Alvalade.

O esquerdino, recorde-se, fez os dois primeiros golo do jogo, sendo o primeiro deles uma obra de arte. Para além disso, encheu o jogo de pormenores de classe.