Há 19 min
Champions: Trincão eleito o homem do jogo
Esquerdino recebeu o prémio da UEFA no final da goleada ao Kairat
Francisco Trincão foi eleito pela UEFA, e sem surpresa, o homem do jogo, no fim da goleada do Sporting por 4-1 sobre o Kairat, em Alvalade.
O esquerdino, recorde-se, fez os dois primeiros golo do jogo, sendo o primeiro deles uma obra de arte. Para além disso, encheu o jogo de pormenores de classe.
O 𝐌𝐕𝐏 do jogo desta noite, Francisco Trincão 🪄 #SCPFCK #UCL pic.twitter.com/7UXmkUaLEl— Sporting CP (@SportingCP) September 18, 2025
