Francisco Trincão foi eleito pela UEFA, e sem surpresa, o homem do jogo, no fim da goleada do Sporting por 4-1 sobre o Kairat, em Alvalade.

O esquerdino, recorde-se, fez os dois primeiros golo do jogo, sendo o primeiro deles uma obra de arte. Para além disso, encheu o jogo de pormenores de classe.

RELACIONADOS
Champions: Sporting-Kairat, 4-1 (crónica)
Champions: Sporting-Kairat, 4-1 (destaques)
Rui Borges: «Mourinho já foi o melhor do mundo e é desafiante»
«A minha maior dificuldade é escolher entre Geny e Quenda»
«Penáltis? No próximo jogo volta a marcar o Hjulmand»
Rui Borges: «Deixámos partir o jogo na segunda parte e tornou-se perigoso»
Ioannidis: «Os golos vão aparecer, é uma questão de tempo»
Sporting: Quenda é o português mais novo de sempre a marcar na Champions
Insólito em Alvalade: hino da Champions trocado pelo da Liga Europa