CONFIRMADO: Fresneda falha o Arsenal-Sporting, Debast viaja
Lateral não integrou a comitiva que viajou para Inglaterra. Rui Borges leva 24 para Londres
Lateral não integrou a comitiva que viajou para Inglaterra. Rui Borges leva 24 para Londres
Iván Fresneda é baixa confirmada para o Arsenal-Sporting. O lateral-direito espanhol, que foi substituído ao intervalo do jogo com o Estrela devido a problemas físicos, não integrou a comitiva.
Em sentido contrário, Zeno Debast, que não esteve nos 15 minutos abertos aos jornalistas nesta terça-feira, seguiu com o restante plantel para Inglaterra.
Rui Borges convocou 24 jogadores para o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.
A SABER:
Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Calai;
Defesas: Vagiannidis, Ricardo Mangas, Debast, Gonçalo Inácio, Diomande, Eduardo Quaresma e Maxi Araújo;
Médios: Kochorashvili, Bragança, João Simões, Hjulmand e Morita,
Avançados: Quenda, Blopa, Flávio Gonçalves, Faye, Rafael Nel, Trincão, Geny Catamo, Luis Suárez e Pote.