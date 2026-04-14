Iván Fresneda é baixa confirmada para o Arsenal-Sporting. O lateral-direito espanhol, que foi substituído ao intervalo do jogo com o Estrela devido a problemas físicos, não integrou a comitiva.

Em sentido contrário, Zeno Debast, que não esteve nos 15 minutos abertos aos jornalistas nesta terça-feira, seguiu com o restante plantel para Inglaterra.

Rui Borges convocou 24 jogadores para o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

A SABER:

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Calai;

Defesas: Vagiannidis, Ricardo Mangas, Debast, Gonçalo Inácio, Diomande, Eduardo Quaresma e Maxi Araújo;

Médios: Kochorashvili, Bragança, João Simões, Hjulmand e Morita,

Avançados: Quenda, Blopa, Flávio Gonçalves, Faye, Rafael Nel, Trincão, Geny Catamo, Luis Suárez e Pote.