Três adeptos do Besiktas tiveram de receber tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após confrontos com apoiantes do Sporting nesta terça-feira, véspera do jogo entre as duas equipas para a Liga dos Campeões no Estádio José Alvalade.

A confirmação foi dada pelo Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, que informou ainda ter procedido à identificação de dez adeptos do Sporting e de 16 afetos ao emblema turco na sequência dos confrontos ocorridos nas imediações do recinto dos leões.

O Sporting-Besiktas joga-se às 20h00 e será transmitido em canal aberto pela TVI.