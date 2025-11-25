Na antevisão à receção ao Club Brugge na quinta jornada da fase liga da Champions, o lateral Fresneda mostrou-se satisfeito por ser aposta de Rui Borges e ganhar minutos face à última época. O Sporting-Brugge está agendado para as 20 horas desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Análise ao Brugge

«O jogo de amanhã é muito importante. Os jogos na Champions são sempre complicados, contra adversários de alto nível. O mais importante é ganhar ao Club Brugge. Só depois pensamos nos restantes adversários.»

«Tzolis? Temos de estar muito concentrados, o Brugge tem jogadores muito bons.»

Futuro de Fresneda

«Tanto o mister como a equipa técnica tiveram influência na minha permanência no Sporting, deram-me a oportunidade de dar provas e de evoluir, ainda mais nesta época. Ainda tenho muito para dar. Agradeço ao treinador e à equipa técnica.»

«A jogar com quatro defesas sou lateral direito, com linha de três também faço de central. O mais importante é nos adaptarmos ao sistema definido para cada jogo. Mas já estou adaptado a qualquer das posições.»