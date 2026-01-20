Gonçalo Inácio, defesa central e capitão do Sporting na noite desta terça-feira, falou à flash da Sport tv após a vitória contra o PSG (2-1).

«Estamos muito contentes, sabíamos que seria difícil, mas conseguimos algo histórico. Agora é focar no próximo jogo. Estivemos muito unidos, sabíamos que teríamos algo muito difícil pela frente. Acabámos por controlar muitas bolas, o PSG optou pela profundidade e largura. Fizemos um grande jogo. Temos um grande grupo.»

«Trabalhamos para dar o nosso melhor e ganhar. Estamos focados no próximo jogo. Os adeptos passaram energia. Quero agradecer pelo apoio.»

RELACIONADOS
Champions: Sporting-PSG, 2-1 (destaques)
«Sabíamos que estávamos em nossa casa e queríamos fazer-nos respeitar»
João Simões e a vitória sobre o PSG: «A entreajuda foi o segredo»