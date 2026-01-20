Sporting
Há 28 min
Gonçalo Inácio: «Controlámos muitas bolas, temos um grande grupo»
Defesa do Sporting analisou o triunfo inédito sobre o PSG
Defesa do Sporting analisou o triunfo inédito sobre o PSG
Gonçalo Inácio, defesa central e capitão do Sporting na noite desta terça-feira, falou à flash da Sport tv após a vitória contra o PSG (2-1).
«Estamos muito contentes, sabíamos que seria difícil, mas conseguimos algo histórico. Agora é focar no próximo jogo. Estivemos muito unidos, sabíamos que teríamos algo muito difícil pela frente. Acabámos por controlar muitas bolas, o PSG optou pela profundidade e largura. Fizemos um grande jogo. Temos um grande grupo.»
«Trabalhamos para dar o nosso melhor e ganhar. Estamos focados no próximo jogo. Os adeptos passaram energia. Quero agradecer pelo apoio.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS