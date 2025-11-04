O Sporting vai apresentar-se em campo diante da Juventus com três alterações comparativamente com o onze que Rui Borges fez alinhar no último jogo.

Vagiannidis, Geovany Quenda e Ioannidis são as novidades promovidas pelo técnico dos leões, que deixa de fora Fresneda (lesionado), Geny Catamo e Luis Suárez, que treinou nos últimos dias com uma proteção num joelho.

O Sporting entra em campo com seis pontos somados em três jogos da fase de liga da Champions, enquanto a Juventus, com dois pontos, ainda busca o primeiro triunfo.

Do lado da Vecchia Signora, Francisco Conceição é titular, enquanto João Mário começa no banco.

Onze da Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Koopmeiners e Gatti; McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição, Vlahovic e Kenan Yildiz.

Onze do Sporting: Rui Silva; Vagiannidis, Diomande, Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e João Simões Simões; Quenda, Trincão e Pote; Ioannidis.