À hora em que já era suposto aterrar em Nápoles (18h00), o avião do Sporting ainda estava em terra no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O voo dos leões devia ter partido para a Itália pouco antes das 15h00, mas problemas técnico na aeronave - um Airbus A330-202 - atrasaram a viagem que foi reagendada para as 18h56.

Significa isto que a equipa de Rui Borges tem chegada prevista a Nápoles por volta das 23h00 locais.

Entretanto, o clube leonino informou que a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, inicialmente prevista para as 18h45, foi cancelada após acordo com a UEFA.

(em atualização)