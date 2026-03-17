Rui Borges puxou dos galões depois da vitória histórica sobre o Bodo/Glimt, por 5-0, reclamando que há muita gente a duvidar dele, mas que isso só lhe dá mais força para ir fazendo história.

Crença na vitória até ao fim

«Sou muito positivo, desde a nascença. Felizmente, a minha família ensinou-me e passou-me esses valores, e sou muito positivo. Este jogo hoje é demonstrativo disso. Disse isso aos jogadores: acredito muito naquilo que é o universo, Deus, cada um com as suas crenças, respeito todas e, por ser tão positivo, é que achávamos que tínhamos de passar por aquele 3-0. Só estávamos aqui a disputar este jogo, e temos a felicidade de o disputar, mesmo depois de termos perdido 3-0, porque sabíamos que a equipa mais capaz de dar a volta era a nossa. Estávamos a ser postos à prova, eles, nós, todos, e foi isso que fizemos: procurámos provar aquilo de que somos capazes. Sou naturalmente alguém que quer responder, mas sou, acima de tudo, uma pessoa feliz. Faço aquilo de que mais gosto, tenho a minha família comigo, por isso sou uma pessoa feliz. Aqueles que duvidam vão continuar a duvidar. Quanto mais duvidam, mais eu ganho e mais cresce o meu trajeto. Não sou de estatutos, sou de trabalho. E continuo assim.»

Até onde pode ir o Sporting

«É continuar a sonhar e a acreditar naquilo de que somos capazes, independentemente do adversário. Jogámos contra uma equipa que ganhou 3-0, que vinha de cinco vitórias seguidas, que ganhou a equipas candidatas a ganhar a competição. Conseguimos ultrapassar isso, e isso é o que mais me deixa feliz, independentemente do que vier a seguir.»