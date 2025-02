«Estás nervoso?» Foi esta a questão que Rui Borges dirigiu a Rui Silva, guarda-redes do Sporting que ouvia a antevisão do técnico no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, já depois de o futebolista ter feito uma primeira interação com os jornalistas.

Questionado se o guarda-redes de 31 estaria nervoso com a estreia na Liga dos Campeões, Borges brincou com a situação.

«O Rui está normal. Está preparado para jogar em que jogo for. Tanto ele como qualquer outro guarda-redes», começou por dizer.

«Acredito que tenha mais ansiedade porque é o sonho de qualquer jogador ou treinador. Eu também estava antes do primeiro jogo. O Rui está claramente adaptado à alegria e disponibilidade do grupo. Está integrado muito bem», afirmou o treinador do Sporting.

Na sequência desta questão, Borges também foi confrontado com a permanência de Gonçalo Inácio no plantel depois de surgirem algumas notícias que davam conta do interesse do Dortmund no jogar em janeiro.

«Claramente satisfeito por estar no Sporting. É um grande jogador, de Seleção Nacional. E português. Feliz por ele», garantiu o treinador.

O Sporting joga com o Borussia Dortmund em Alvalade, na terça-feira, pelas 20 horas, em partida da Liga dos Campeões.