Rui Borges anteviu a visita ao Arsenal na segunda mão dos “quartos” da Champions. Nesta terça-feira, o treinador do Sporting aliviou a pressão sobre os seus pupilos.

«Vamos disputar o jogo com tudo, pensando apenas e só neste jogo, tentando ganhar. Temos esse desejo e queremos continuar a marcar a história do clube. O nosso foco é só o jogo do Arsenal. A minha mensagem é clara e simples. Os jogadores vão estar motivados para este grande jogo, todos querem jogar e desfrutar. Eles sabem o que é representar o Sporting e a pressão diária, não preciso de os alertar. Eles sabem da importância de cada jogo. Preciso de os manter ligados à minha exigência e mantê-los frescos. O futebol, como a vida, dá oportunidades a quem acredita muito.»

[Em atualização]