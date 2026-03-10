Na antevisão à visita ao Bodo/Glimt na primeira mão dos “oitavos” da Champions, Rui Borges comentou o momento físico do Sporting e apontou ao sonho europeu.

Onze em estudo e sonho intacto

«Espero que a malta esteja bem. O cansaço não pode servir de desculpa, mas em Braga sentiu-se a quebra física. Enquanto equipa técnica estamos atentos e percebemos essa quebra física. Vamos defrontar uma equipa exigente e o impacto físico de jogar num relvado sintético é diferente. Vamos perceber quem está mais adaptado ao relvado para combater um grande Bodo/Glimt.»

«Já fizemos história e vamos continuar a sonhar, com os pés na Terra. É uma eliminatória a duas mãos, mas o Bodo já venceu grandes equipas fora de casa.»