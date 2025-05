O Sporting garantiu este sábado, com a entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões 2025/26, fruto do título na Liga portuguesa, 18,62 milhões de euros, correspondentes ao prémio de entrada na fase de liga da competição.

Este valor de prémio de entrada já era o mesmo na época passada e, segundo a documentação oficial da UEFA, publicada em março de 2024, é a correspondente aos prémios do ciclo de 2024/2027 nas competições europeias.

O Benfica ainda pode garantir, tal como o Sporting, o mesmo valor, mas ainda terá de superar duas eliminatórias: a 3.ª pré e o play-off, dado que terminou a Liga no segundo lugar, posto que não vale entrada direta. As águias até podiam, eventualmente, ter ficado com a vaga do vencedor da Liga Europa – tal como ficaram na época passada – mas como Manchester United e Tottenham, finalistas da Liga Europa em 2025/26, não garantiram o acesso à prova via campeonato, essa possibilidade ficou inviabilizada.

No caso do Sporting, já garantido na fase de liga, os milhões de euros alcançados em 2025/26 na Champions vão ser maiores, dado que há a parcela do value pillar (valor que combina o mercado televisivo e o coeficiente de clubes). Depois, há a parcela dos prémios de desempenho, esta relacionada com vitórias, empates e qualificações para fases seguintes.

LEIA MAIS - Sporting e mais 19: os apurados para a fase de liga da Champions