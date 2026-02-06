Os reforços Luis Guilherme e Souleymane Faye já foram inscritos pelo Sporting na UEFA.

Em sentido contrário, Alisson Santos, que foi emprestado ao Nápoles, e Jeremiah St. Juste, que rumou ao Feyenoord no mercado de inverno, saíram da lista A dos leões, que ainda conta com Matheus Reis. O defesa brasileiro, recorde-se, está de saída para o CSKA Moscovo.

O Sporting apurou-se diretamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões e vai defrontar Benfica, Real Madrid, Bodo/Glim ou Inter. Os encarnados defrontam os madrilenos no play-off de acesso aos oitavos, enquanto os noruegueses medem forças com os italianos.