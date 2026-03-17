Há 14 min
Sporting: Jesus e Varandas almoçam juntos antes da Champions
Solar dos Presuntos foi o local do reencontro. Alvalade com bilhetes esgotados
A propósito da receção ao Bodo/Glimt nesta terça-feira (17h45) – duelo da segunda mão dos “oitavos” da Champions que vai contar com Alvalade lotado – Jorge Jesus reencontrou Frederico Varandas no Solar dos Presuntos, em Lisboa.
«Pré-match do Sporting CP na UEFA Champions League com os amigos Jorge Jesus, Frederico Varandas e Vítor Araújo. Que pinta!», lê-se numa publicação do restaurante.
O treinador do Al Nassr deverá assistir à partida dos leões.
O Sporting está obrigado a uma tarde épica, depois de perder na Noruega há uma semana (3-0).
90 minutos em Alvalade. Lutar até ao fim neste 𝑫𝑰𝑨 𝑫𝑬 𝑺𝑷𝑶𝑹𝑻𝑰𝑵𝑮. 💫 #SCPBOD #UCL— Sporting CP (@SportingCP) March 17, 2026
🎫 Bilhetes 𝙚𝙨𝙜𝙤𝙩𝙖𝙙𝙤𝙨. Podem ainda ficar disponíveis lugares através do Gameback. pic.twitter.com/dW0Y88d7DE
