A propósito da receção ao Bodo/Glimt nesta terça-feira (17h45) – duelo da segunda mão dos “oitavos” da Champions que vai contar com Alvalade lotado – Jorge Jesus reencontrou Frederico Varandas no Solar dos Presuntos, em Lisboa.

«Pré-match do Sporting CP na UEFA Champions League com os amigos Jorge Jesus, Frederico Varandas e Vítor Araújo. Que pinta!», lê-se numa publicação do restaurante.

O treinador do Al Nassr deverá assistir à partida dos leões.

O Sporting está obrigado a uma tarde épica, depois de perder na Noruega há uma semana (3-0).

