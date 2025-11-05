Rui Silva esteve em evidência na visita do Sporting à Juventus, segurando o empate a um golo e salvaguardando um ponto na campanha europeia dos leões. Ainda que tenha acumulado oito defesas – quatro das quais dentro da pequena área – 18 passes precisos (em 24) e nove recuperações de bola, a UEFA não entendeu distinguir o internacional português como o melhor em campo.

Em todo o caso, Pote – o premiado em Turim – entregou o galardão ao guarda-redes de 31 anos.

Ao cabo de quatro jogos na fase liga da Champions, o Sporting ocupa o décimo posto, com sete pontos, na companhia de Man City e Dortmund, que se defrontam em Inglaterra nesta quarta-feira (20h).