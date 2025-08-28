Adversários inéditos na Liga dos Campeões e mais más memórias do que propriamente boas para o Sporting, mas mesmo assim nem toda a história que está para trás é negativa contra os oito oponentes na fase de liga.

O campeão europeu Paris Saint-Germain e o estreante Kairat são adversários inéditos em jogos oficiais para os leões, que voltam a encontrar Bayern Munique, Juventus, Club Brugge, Nápoles, Marselha e Athletic Bilbao nas competições da UEFA.

Bayern Munique, Juventus e Marselha são as três equipas de mais más memórias para o Sporting, que nunca venceu estes três clubes e contra quem tem um historial negativo. Por outro lado, o histórico de confrontos contra Club Brugge, Nápoles e Athletic Bilbao está empatado, mas os leões nunca venceram o atual campeão italiano (não perderam, mas tiveram uma eliminação): só venceram mesmo aos belgas e aos espanhóis.

Contra o Bayern, o Sporting tem quatro jogos, com um empate e três derrotas, entre 2007 e 2009. De mais fresca memória estão as duas derrotas pesadas nos oitavos de final da Champions em 2008/2009, por 5-0 em Alvalade e por 7-1 em Munique, depois do 0-0 em solo alemão e da derrota caseira por 1-0, estes dois jogos na fase de grupos.

Mais recentes – e também quatro – são os jogos contra a Juventus: o último duelo ditou a eliminação nos quartos de final da Liga Europa em 2022/23. Os leões têm dois empates (ambos em casa) e duas derrotas (em Turim) ante a «Vecchia Signora».

O Club Brugge é, dos oito adversários dos leões, aquele que defrontaram primeiro e por último. Na época passada, 2024/25, também na fase de liga da Champions, o Sporting perdeu por 2-1 na Bélgica, com João Pereira ao leme, depois da saída de Ruben Amorim e antes da entrada de Rui Borges. Mais longínquo vai o duelo na Taça das Cidades com Feiras, em 1967/68, com uma vitória e um empate para os leões.

Já de Nápoles e Marselha, o Sporting tem dois jogos contra cada uma destas equipas, tendo empatado ambos com os italianos em 1989/90 na Taça UEFA (acabou eliminado nos penáltis, na primeira ronda) e perdido os dois com os franceses na Liga dos Campeões 2022/23.

Contra o Athletic Bilbao, o Sporting tem duas vitórias e duas derrotas, resultados que tiveram como consequência um apuramento (na Taça UEFA 1985/86) e uma eliminação (na Liga Europa 2011/12, que custou uma ausência da final).

O HISTÓRICO AO DETALHE:

Bayern: (0 V, 1 E, 3 D). Golos: 1-13.

10/03/2009: Bayern 7-1 Sporting (Champions, 1/8 final, 2.ª mão).

25/02/2009: Sporting 0-5 Bayern (Champions, 1/8 final, 1.ª mão).

31/10/2006: Bayern 0-0 Sporting (Champions, Grupo B).

18/10/2006: Sporting 0-1 Bayern (Champions, Grupo B).

Juventus (0 V, 2 E, 2D). Golos: 3-5.

20/04/2023: Sporting 1-1 Juventus (Liga Europa, 1/4 final, 2.ª mão).

13/04/2023: Juventus 1-0 Sporting (Liga Europa, 1/4 final, 1.ª mão).

31/10/2017: Sporting 1-1 Juventus (Champions, Grupo D).

18/10/2017: Juventus 2-1 Sporting (Champions, Grupo D).

Club Brugge (1 V, 1 E, 1 D). Golos: 3-3.

10/12/2024: Club Brugge 2-1 Sporting (Champions, Fase de Liga).

27/09/1967: Sporting 2-1 Club Brugge (Taça das Cidades com Feiras, 1.ª Elim., 2.ª Mão).

13/09/1967: Club Brugge 0-0 Sporting (Taça das Cidades com Feiras, 1.ª Elim., 1.ª Mão).

Nápoles (0 V, 2 E, 0 D). Golos: 0-0.

27/09/1989: Nápoles 0-0 Sporting, 4-3 após g.p (Taça UEFA, 1.ª Ronda, 2.ª Mão).

14/09/1989: Sporting 0-0 Nápoles (Taça UEFA, 1.ª Ronda, 1.ª Mão).

Marselha (0 V, 0 E, 2 D). Golos: 1-6.

12/10/2022: Sporting 0-2 Marselha (Champions, Grupo D).

04/10/2022: Marselha 4-1 Sporting (Champions, Grupo D).

Athletic Bilbao (2 V, 0 E, 2 D). Golos: 7-6.

26/04/2012: Ath. Bilbao 3-1 Sporting (Liga Europa, Meia-Final, 2.ª Mão).

19/04/2012: Sporting 2-1 Ath. Bilbao (Liga Europa, Meia-Final, 1.ª Mão).

10/12/1985: Sporting 3-0 Ath. Bilbao (Taça UEFA, 3.ª Ronda, 2.ª Mão).

27/11/1985: Ath. Bilbao 2-1 Sporting (Taça UEFA, 3.ª Ronda, 1.ª Mão).