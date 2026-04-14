Luis Suárez anteviu a visita ao Arsenal na segunda mão dos “quartos” da Champions. Nesta terça-feira, o avançado relativizou o momento individual e apontou foco somente ao duelo europeu.

«Está a ser uma época muito bonita para mim, estou a dar o máximo e é a melhor fase da minha carreira em todos os sentidos. Estou a desfrutar de cada momento. Trabalho para ser cada vez melhor, mas posso dar um pouco mais, com mais golos e maior ajuda à equipa. O aspeto pessoal está no segundo plano, o mais importante é o compromisso coletivo.»

Semana importante para o Sporting

«Sabemos como gerir as emoções em cada momento. Amanhã começamos uma semana muito bonita. Vamos jogo a jogo, é uma frase que se utiliza muito, mas é a verdade. Amanhã temos um jogo muito importante e veremos o que se passa nos próximos.»

Interessados em Inglaterra

«O parte pessoal passa para segundo plano. O importante é que a equipa faça um jogo perfeito, amanhã, para avançar para a ronda seguinte. O que se passa comigo é secundário, o mais importante é sempre a equipa.»

Jogo com o Arsenal

«Desde que o último jogo acaba, começamos a pensar em como vai ser amanhã. Seja como for, todos nos imaginamos a passar à ronda seguinte. Se há uma equipa que o pode fazer, somos nós.»

Época importante na Champions a nível individual

«Significa tudo. Esta segunda temporada na Liga dos Campeões tem um sabor muito mais doce. Na primeira, em Marselha, não tive muitos minutos e isso fez-me refletir e crescer como pessoa e jogador. Trabalhei muito para voltar a estar aqui. Tem muito mérito a nível pessoal. A criança que jogava descalço nas ruas de Santa Marta tornou real o seu sonho em estar aqui.»