Após a derrota em Bruges, os jogadores do Sporting foram recebidos com insultos e pelo menos um flashlight arremessado quando agradeciam o apoio dos adeptos num dos topos do Estádio Jan Breydel.

Viktor Gyökeres abriu os braços em jeito de reprovação e Conrad Harder teve mesmo de ser acalmado por Ousmane Diomande e Franco Israel. Morten Hjulmand, capitão dos leões, acabou por intervir junto dos companheiros, dando-lhes indicação para deixarem aquela zona do relvado.

Veja o momento: