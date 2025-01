O Sporting terá de jogar o próximo jogo da Liga dos Campeões com menos um setor da bancada do Estádio José de Alvalade aberto aos adeptos.

Nomeadamente o setor A14 do estádio, normalmente ocupado pela claque Juventude Leonina, na sequência de uma sanção da UEFA, o organismo que rege o futebol europeu.

Em causa está o «uso indevido de artefactos pirotécnicos» durante a receção ao Arsenal, em dezembro. O Sporting foi ainda multado em 20 mil euros por esses incidentes.

A sanção terá efeito no Sporting-Bolonha, da última jornada da fase regular da Liga dos Campeões. Em comunicado, o Sporting lamenta «o impacto desta interdição».

Leia o comunicado do Sporting:

«A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD foi notificada da decisão da UEFA que determinou a interdição do sector A14 do Estádio José Alvalade para a oitava jornada da UEFA Champions League como sanção pelo uso indevido de artefactos pirotécnicos, nesse sector, em jogos anteriores da competição.



Em virtude da sanção disciplinar aplicada pela UEFA, no jogo Sporting CP vs Bolonha FC, os detentores de Gamebox Full no sector A14 estarão impedidos de utilizar o seu título, assim como os detentores de bilhete de jogo para este sector.



A Sporting SAD lamenta o impacto que esta interdição terá junto dos nossos Sócios e adeptos e reforça o apelo ao comportamento responsável, sublinhando que um novo incumprimento terá repercussões ainda mais significativas para o Clube.»

[Notícia atualizada às 09h55]