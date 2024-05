O Sporting vai iniciar nesta quarta-feira a venda, exclusiva a sócios, de bilhetes para o jogo da última jornada da Liga, diante do Desp. Chaves no sábado a partir das 18h00.

Respeitando critérios de antiguidade, no primeiro dia a venda estará limitada a sócios há 75 ou mais anos, há 50 ou mais anos e 40 ou mais anos, sendo que quem preencha estes requisitos tem uma janela temporal para adquirir os ingressos via online ou nas bilheteiras do Estádio José Alvalade.

Os sócios mais recentes (até dez anos) só poderão comprar bilhetes, caso ainda estejam disponíveis, na sexta-feira.

Os critérios e os horários para a compra de bilhetes para o Sporting-Chaves:

Sócios há 75 anos ou mais

15 MAIO | quarta-feira | 10h00 às 13h59

Sócios há 50 anos ou mais

15 MAIO | quarta-feira | 14h00 às 17h59

Sócios há 40 anos ou mais

15 MAIO | quarta-feira | 18h00 às 9h59

Sócios há 30 anos ou mais

16 MAIO | quinta-feira | 10h00 às 13h59

Sócios há 20 anos ou mais

16 MAIO | quinta-feira | 14h00 às 17h59

Sócios há 10 anos ou mais

16 MAIO | quinta-feira | 18h00 às 9h59

Sócios há 5 anos ou mais

17 MAIO | sexta-feira | 10h00 às 13h59

Sócios há 1 ano ou mais

17 MAIO | sexta-feira | 14h00 às 17h59