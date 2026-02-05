Geovany Quenda mostrou através do Instagram uma imagem do seu processo de recuperação de lesão em Londres, Inglaterra. Quenda está emprestado ao Sporting, mas pertence aos quadros do Chelsea desde o verão.

Quenda tem utilizado as infraestruturas do clube inglês para recuperar de lesão, inclusivamente uma passadeira antigravidade, que reduz o peso corporal e, por consequência, o impacto nas articulações e músculos durante a corrida.

Quenda tem trabalhado em Londres desde o final do ano passado, apenas com a interrupção do Natal, celebrado em Lisboa com a família. A expectativa é de que o extremo volte a jogar no mês de março, sabe o Maisfutebol.

Quenda jogou pela última vez no Sporting a cinco de dezembro de 2025, num Benfica-Sporting acabado em empate a uma bola. Sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito.