FOTO: Quenda recupera de lesão em Londres com recurso a alta tecnologia
Extremo do Sporting batalha contra fratura do quinto metatarso do pé direito
Geovany Quenda mostrou através do Instagram uma imagem do seu processo de recuperação de lesão em Londres, Inglaterra. Quenda está emprestado ao Sporting, mas pertence aos quadros do Chelsea desde o verão.
Quenda tem utilizado as infraestruturas do clube inglês para recuperar de lesão, inclusivamente uma passadeira antigravidade, que reduz o peso corporal e, por consequência, o impacto nas articulações e músculos durante a corrida.
Quenda tem trabalhado em Londres desde o final do ano passado, apenas com a interrupção do Natal, celebrado em Lisboa com a família. A expectativa é de que o extremo volte a jogar no mês de março, sabe o Maisfutebol.
Quenda jogou pela última vez no Sporting a cinco de dezembro de 2025, num Benfica-Sporting acabado em empate a uma bola. Sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito.
