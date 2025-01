O Sporting B venceu esta terça-feira o Chelsea por 2-1 na última jornada do Grupo D da Premier League International Cup, uma competição de equipas sub-21.

Os golos da partida foram todos marcados na primeira parte. Os verde e brancos começaram melhor com Flávio Gonçalves, aos cinco minutos, a abrir o marcador.

A vantagem não durou muito porque George (8m) empatou o encontro. Ainda antes do intervalo, Gabriel Silva (43m) voltou a fazer o Sporting passar para a frente do marcador.

O clube leonino terminou o grupo no segundo lugar com nove pontos, apenas atrás do Brighton e apurou-se para os quartos-de-final na época de estreia na competição.