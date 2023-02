O Sporting anunciou nesta sexta-feira a renovação do avançado Youssef Chermiti até 2027. O jovem de 18 anos fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

«É um sentimento inexplicável renovar com o clube que me deu tudo desde que cheguei. É aqui que quero jogar», declarou, citado pelo site do clube, deixando elogios a Ruben Amorim.

«Há sempre aquele pulo que os jogadores têm de dar, desde a formação para o profissional. Já treinava com a equipa principal desde os 16 anos, mas tudo isto é um processo. O míster ajudou-me muito e os meus colegas também. Agora não posso pensar que está tudo feito, isto é só o início», acrescentou.

