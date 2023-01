Após o dérbi com o Benfica, Ruben Amorim garantiu, sob «palavra de honra», que se Youssef Chermiti assinasse um novo contrato com o Sporting os leões não iam ao mercado contratar mais nenhum avançado.

Em declarações à Rádio Renascença, o pai do futebolista de 18 anos, que se estreou pela equipa principal leonina precisamente neste domingo, mostrou-se agradado com as palavras do técnico e disse estar confiante num desfecho positivo das negociações que estão nesta altura em curso.

«Estamos a trabalhar por isso e de certeza vamos chegar a um acordo. Nós queremos que ele jogue. Temos todo o interesse, vamos ver. Em princípio, vai correr bem. (...) Nós queremos ficar no Sporting, o Youssef também gosta. Esta é a segunda família dele, está há 12 anos neste clube», disse Noureddine Chermiti, que também representa o jogador e lembrou, ainda assim, que no futebol «o dinheiro fala mais alto» e que os futebolistas estão sempre dependentes do que o que dita o mercado.

Chermiti foi lançado aos 78 minutos do dérbi e já nos descontos teve uma grande oportunidade para dar a vitória ao Sporting.