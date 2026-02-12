Mauricio Pinilla, antigo jogador do Sporting na época 2004/05, revelou que foi diagnosticado com cancro da pele e que está atualmente em tratamento. O ex-internacional chileno, que marcou sete golos em 28 jogos pelos leões, tornou pública a situação numa entrevista ao programa de rádio Marca Personal da emissora La Metro no Chile.

Retirado dos relvados desde 2021, Pinilla continua ligado aos meios de comunicação no seu país e decidiu partilhar o momento difícil que atravessa.

«Detetaram manchas na pele, fiz vários exames e diagnosticaram-me cancro da pele. Não tinha contado isto até agora», afirmou.

O antigo avançado, de 42 anos, contou que a doença teve um impacto forte na sua saúde, obrigando mesmo a internamento hospitalar.

«Passei muito mal, estive quatro dias internado. As minhas defesas estavam muito em baixo, apanhei gripe quatro vezes em quatro semanas, uma delas com dupla infeção. Cheguei a ter 41 graus de febre e entrei na clínica a delirar», relatou.

Pinilla admitiu ainda que, apesar de se sentir «espetacular», continua a lidar com momentos de ansiedade, que acompanha com apoio médico e psicológico.

«Tenho crises de angústia que trato com medicação. Sou acompanhado com um psicólogo e um psiquiatra», explicou.

A decisão de tornar pública a doença partiu do próprio ex-jogador, numa tentativa de sensibilizar para os riscos da exposição solar sem proteção.

«Quero que as pessoas se preocupem com a exposição ao sol sem proteção, especialmente os atletas de alto rendimento», concluiu.