Já depois de duas vitórias no Campeonato Nacional de Juvenis, a equipa de sub-17 do Sporting deslocou-se até Pequim, capital da China para um torneio internacional. Os jogadores orientados por Pedro Pontes conseguiram mesmo conquistar a Great Wall Cup.

Na final, os leõezinhos bateram o Real Madrid por 3-0, com golos de Alexandre Rosado (32m), Sandro Ferreira (51m) e Manuel Costa (80+4m). Antes disso, tinham batido o Estrela Vermelha (1-0), Auxerre (2-0), Beijing AF (3-1) e Jeju SK FC (5-0).

Manuel Costa foi o melhor marcador dos leões, com cinco golos. Afonso Redondo, guarda-redes do Sporting, foi considerado o melhor guarda-redes do torneio.

O próximo jogo dos leões no Campeonato de Juvenis acontece no dia 31 de agosto, diante do Estoril, fora de casa.