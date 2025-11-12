Lembrado como o melhor ciclista português, Joaquim Agostinho foi homenageado pelo Sporting através de uma edição limitada lançada nesta quarta-feira. Os leões pretendem, assim, homenagear «uma das figuras mais respeitadas do desporto português», através de «uma peça que evoca memórias inesquecíveis».

Nascido em abril de 1943 em Torres Vedras, Joaquim Agostinho representou os leões a partir de 1968, com 25 anos. Seguiram-se conquistas na Volta a Portugal (1970, 1971 e 1972). Por emblemas europeus, Agostinho foi “vice” na Vuelta (1974) e terceiro no Tour de France (1978 e 1979).

O trágico incidente que culminou na morte de Joaquim Agostinho aconteceu em abril de 1984, em Quarteira, a 300 metros da meta da quinta etapa da Volta ao Algarve. De novo pelo Sporting, caiu, sem capacete, e sofreu um traumatismo craniano que se revelou fatal.

Consulte na galeria associada a homenagem do Sporting a Joaquim Agostinho.