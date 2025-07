A Figura: Morten Hjulmand

Não é uma escolha fácil, dada a exibição algo desinspirada do Sporting. Foi dos únicos totalistas no encontro e marcador do único golo do jogo. Muito importante na construção durante a primeira parte, encontrou os espaços para organizar. Porém, o diminuendo da intensidade do Sporting acabou por afetar o capitão. Organizou as tropas e manteve o resultado.

O Momento: passagem de testemunho antes do jogo

Este foi um jogo especial – de apresentação do plantel e da numeração aos sócios, jogado a um ritmo baixo e claramente com um objetivo de preparação e não de competição. Daí que o momento mais entusiasmante tenha acontecido antes do apito inicial. Quando o speaker anunciou Harder como novo número nove, como que oficializando a saída de Viktor Gyokeres, as bancadas manifestaram-se. A maioria no sentido de encorajar o herdeiro do ataque leonino.

Outros destaques:

João Virgínia: foi a grande surpresa da noite. Oficializado momentos antes do início do jogo, o guarda-redes entrou logo para a titularidade aproveitando um aparente problema físico de Rui Silva, que nem na ficha de jogo esteve. Não fez defesas deslumbrantes, mas esteve muito bem a controlar a profundidade e a participar na construção de jogo.