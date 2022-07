As claques do Sporting vão deixar de estar todas concentradas na denominada "Curva Sul" do Estádio José Alvalade. O Directivo Ultras XXI anuncia, em comunicado, que vai voltar à "Curva Norte", na qual foi fundada.

A referida claque lembra que «após sucessivos e lamentáveis episódios de desentendimento na Curva Sul», decidiram mudar de bancada no passado mês de dezembro, mas não foi possível trocar os lugares anuais.

Agora o Directivo não aceitou o protocolo proposto pela SAD, para colocação das claques dentro de uma ZCEAP (Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos) da Curva Norte, e por isso anunciam que os seus elementos têm mudado para a "Curva Norte", aproveitando o período de compra/renovação dos lugares anuais.