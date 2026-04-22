Sporting
Há 12 min
VÍDEO: Sporting mostra o balneário no Dragão (aparentemente sem spa)
Leões personalizaram o balneário
Leões personalizaram o balneário
O Sporting partilhou nas redes sociais imagens do balneário no Estádio do Dragão.
Tal como é habitual, os leões pesonalizaram a cabine do chão às paredes, deixando apenas visível no tecto o símbolo e outras imagens alusivas ao FC Porto.
Há algumas semanas, André Villas-Boas ironizou, na sequência de queixas do Sporting do tratamento recebido no Dragão, que ia mandar construir um spa para a receção seguinte ao rival de Lisboa. Aparentemente, não se confirmou.
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