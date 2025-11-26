Sporting
Há 40 min
Carlos Forbs: «Maxi Araújo é agressivo e gosta de falar muito»
Internacional português diz que a vitória do Sporting foi justa
Carlos Forbs, jogador do Club Brugge, em declarações no final da derrota em Alvalade, frente ao Sporting, por 3-0.
O jogo e o resultado
Não foi a noite que esperávamos, mas o futebol é feito de altos e baixos, agora temos de olhar em frente. O Sporting fez um bom jogo e acho que a vitória é merecida. Estava um bom ambiente e foi especial.
O duelo com Maxi Araújo
Foi um bom duelo, ele é um jogador agressivo. Gosta de correr e de falar muito. O que me disse? Muitas coisas, muitas coisas, mas não as posso dizer aqui.
