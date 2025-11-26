Carlos Forbs, jogador do Club Brugge, em declarações no final da derrota em Alvalade, frente ao Sporting, por 3-0.

O jogo e o resultado

Não foi a noite que esperávamos, mas o futebol é feito de altos e baixos, agora temos de olhar em frente. O Sporting fez um bom jogo e acho que a vitória é merecida. Estava um bom ambiente e foi especial.

O duelo com Maxi Araújo

Foi um bom duelo, ele é um jogador agressivo. Gosta de correr e de falar muito. O que me disse? Muitas coisas, muitas coisas, mas não as posso dizer aqui.