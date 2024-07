Sebastián Coates despediu-se de Alvalade no último sábado e, esta segunda-feira, já se apresentou no Nacional, do Uruguai.

O antigo capitão do Sporting admitiu que poderia ter prosseguido a carreira em Portugal, mas optou por regressar, aos 33 anos, ao clube onde foi formado e de onde saiu para o Liverpool há mais de uma década.

«Podia ter ficado em Portugal. Decidi voltar por muitas razões. Também por voltar a poder ajudar o clube. Era uma coisa que tinha sempre na cabeça, desde que saí. De chegar, não por compromisso, mas para ajudar a equipa no que conseguir e tratar de estar bem fisicamente para responder no relvado», disse Coates, em entrevista aos meios de comunicação do emblema uruguaio.

Já à comunicação social do país, o central vincou que tinha o desejo de se retirar no Nacional e «as coisas alinharam-se». Além disso, recordou a etapa em Alvalade.

«Foram muito anos bonitos. Desfrutei de jogar na Europa e aprendi muito. Deixo amigos, companheiros e foi muito bonita a homenagem que me fizeram no Sporting», rematou.

Refira-se que Ruben Amorim afirmou que, ao contrário de outros nomes, como Adán, Luís Neto ou Paulinho, a saída de Coates não estava planeada.