Sebastian Coates esclarece que o futuro no Sporting não é um tema que o preocupa, de momento. O central uruguaio garante que o foco está apenas no primeiro, de dois embates com a Atalanta e desvaloriza o facto da primeira mão ser jogada em Alvalade.

«Independentemente de tudo, são dois jogos, duas mãos, temos de os preparar de igual forma. Claro que não é igual jogar em casa ou fora, mas a preparação tem de ser semelhante. O meu foco está inteiramente no jogo com a Atalanta, de momento não vou falar sobre o meu futuro, estou muito bem aqui e a minha família.», considera o central.

A célebre fotografia com João Neves, no final do dérbi diante do Benfica, a contar para a Taça de Portugal, também foi tema nesta antevisão. Coates esclarece que o gesto para com o colega de profissão foi genuíno e espera que este tipo de comportamentos se repitam noutros campos.

«Sinceramente não estava à espera que tirassem uma fotografia, acho que são coisas que ficam entre jogadores, gosto muito do respeito que existe entre nós. Não me lembro de alguma vez ter faltado ao respeito a qualquer jogador, acho que é importante já que nos podemos encontrar noutros clubes, noutra fase da carreira.», acredita o uruguaio.