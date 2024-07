O futebolista uruguaio Sebastián Coates está de saída do Sporting. O clube verde e branco publicou, na manhã deste sábado, um vídeo de despedida do central, que está prestes a voltar ao seu país, para voltar a jogar no Nacional.

Coates confirmou o regresso ao clube no qual fez formação e o primeiro que representou como sénior, referindo que tomou a decisão junto com a família, entendendo que era o melhor para si e para os seus nesta altura.

«Hoje, talvez para muitos e também para mim, é um dia muito difícil. Cheguei à decisão, junto com a minha família, de voltar ao meu país, vou voltar ao Nacional. Por razões nossas, achamos que o melhor é voltar para lá. Quero agradecer, primeiro, ao mister [Ruben Amorim], ao Hugo [Viana], ao presidente [Frederico Varandas], que entenderam e respeitaram-me, primeiro como pessoa e depois como jogador. Tentaram tudo para que eu mudasse os meus pensamentos, mas eu já tinha a decisão tomada. Obviamente que não foi uma decisão fácil, mas também acho que nesta altura é, para mim, a melhor decisão», afirmou Coates, já depois de ter recordado a altura em que chegou ao clube verde e branco.

«Cheguei em janeiro de 2016, tive sempre a certeza de que era o passo certo na minha carreira, vir para este grande clube, este enorme clube. Receberam-me sempre da melhor maneira e tive sempre a convicção e a ambição de conseguir e atingir os objetivos pessoais que sempre tive, mas também – e mais importante – os objetivos do clube, ano a ano», começara por dizer.

«Fico tranquilo, tentei sempre fazer o melhor pelo clube, tentei dar o melhor de mim, dia-a-dia trabalhar para o clube. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham no clube, na academia, que faz tudo para que nós, jogadores, sejamos dia-a-dia melhores. Agradecer a todos os treinadores que tive no clube, a todos os jogadores que foram meus companheiros, vão sempre ficar no meu coração. Foram e são muito importantes para mim. E agradecer a todas as pessoas que são sportinguistas, pelo vosso apoio. Vou ter muitas saudades de vós, de chegar à academia, ao estádio, do dia-a-dia. O maior legado que posso deixar é que o que eu posso deixar é que os meus filhos torcem e vão torcer a vida toda pelo Sporting. Muito obrigado a todos pelo apoio, espero ver-vos em breve e vou ser sempre um leão», concluiu Coates.

Coates jogou oito épocas e meia pelo Sporting, com quem tinha contrato até 2025. Conquistou dois campeonatos, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e quatro edições da Taça da Liga.

O internacional uruguaio de 33 anos fez 369 jogos oficiais pelo Sporting, sendo o estrangeiro com mais jogos na história do futebol do clube. Marcou 37 golos.