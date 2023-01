Acabado de chegar aos 300 jogos oficiais com a camisola do Sporting, Sebastián Coates olhou para o futuro no clube no qual está desde 2016 e com contrato válido até 2024.

«Depende muito do momento, é assim o futebol. Depende também de mim, se consigo continuar a ajudar o clube. Se perceber que não estou, não vou forçar algo apenas por querer ficar cá», disse em entrevista ao jornal Sporting.

«O futebol tem vida útil e há momento em que temos de perceber isso. No futuro verei a minha situação», acrescentou sobre a possibilidade de continuar ligado aos leões por mais tempo.

Com Ruben Amorim vieram os melhores anos de Coates no Sporting e também os melhores do Sporting nas últimas décadas. Para ele, o internacional uruguaio só tem elogios. «Sempre foi claro naquilo que pensa de mim. Puxa por mim nos treinos, o que é bom porque tenho de estar bem para a equipa e para fazer as coisas bem», disse, elogiando a proximidade do técnico com os jogadores. «É possível que não só comigo mas com toda a equipa o Ruben se aproxime dos jogadores e perceba melhor os momentos porque esteve deste lado há pouco tempo», observou o jogador de 32 anos.