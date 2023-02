Coates «forçou» o cartão amarelo no momento em que foi substituído diante do Sp. Braga, falhando assim por castigo o jogo com o Rio Ave, o que o deixa de folha limpa para o Clássico com o FC Porto, na ronda seguinte. Ruben Amorim recusou a ideia e revelou que o capitão jogou lesionado.

«O Coates jogou até lesionado, eu devia-o ter tirado mais cedo, Mas foi o primeiro a dizer que queria jogar este jogo sim, ou sim. Em relação ao amarelo não tenho muito a dizer.

[sobre a exibição de St. Juste]

«O St. Juste demonstra muita qualidade em todos os momentos do jogo. Só precisa de jogar com regularidade, porque esteve muito tempo lesionado na época passada e este ano estava a custar-lhe a entrar. É um jogador perfeito para aquela posição. É muito rápido, o que é muito importante para equipas grandes que atacam muito.»