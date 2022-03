O futebolista do Sporting, Sebastián Coates, sublinhou esta segunda-feira a utilização e a importância que está a ter nos leões, para mais uma chamada à seleção do Uruguai, à qual se juntou nas últimas horas para a preparação dos jogos ante Peru e Chile, de qualificação para o Mundial 2022.

«Sempre contente por estar na seleção, é importante. Chamam-me num momento em que estou a jogar bastante. É ficar às ordens de Diego [Alonso] e depois ele é que decide. Felizmente estou a jogar e a ser importante no clube [Sporting], é tentar aproveitar isso», afirmou, em declarações à rádio desportiva uruguaia Sport 890, na chegada a Montevidéu.

Coates sublinhou, ainda, que o jogo com o Peru pode ser importante nas contas diretas do apuramento – até porque está em jogo o quarto lugar – mas não desconsiderou o duelo com o Chile. «Os dois são importantes. Obviamente que, contra o Peru, é um passo importante se ganharmos, mas temos de focar-nos nos dois», defendeu.

O Uruguai ocupa nesta altura o quarto lugar da qualificação sul-americana, o último de apuramento direto, com 22 pontos. Está, precisamente, à frente dos dois próximos adversários: o Peru é quinto com 21 pontos e o Chile sexto, com 19.