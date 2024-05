O defesa do Sporting, Sebastián Coates, sublinhou, à chegada ao Uruguai, na quinta-feira, que tem mais um ano de contrato com os leões, mas não colocou de parte um eventual regresso ao Nacional. Porém, não a breve prazo.

«[O contrato] renovou automaticamente. Agora é desfrutar das férias e depois, no momento certo, falarei obviamente se o Nacional quiser. Mas tenho mais um ano de contrato com o Sporting e por agora não», afirmou, ao canal DSports.

Questionado sobre se alguém do Nacional o contactou, Coates disse que está «sempre em contacto com o Nacional». «Tenho um amigo a jogar lá, o Mauricio [Pereyra], por isso estou sempre em contacto. Como disse, tenho mais um ano de contrato, a ideia [é respeitar o contrato] e agora é desfrutar das férias e depois pensar no que aí vem», prosseguiu Coates.

O jogador de 33 anos disse ainda, quanto às expectativas de um possível regresso, que é preciso cautela. «Creio que é preciso ser cauteloso com isso, parece-me que gerar expectativas não é bom, por isso disse que tenho mais um ano de contrato. Depois ver-se-á o que se pode passar, mas não gosto de gerar expectativas em nada», frisou.

Internacional pela principal seleção do Uruguai em 51 ocasiões (dois golos), Coates respondeu ainda sobre a convocatória para a Copa América, na qual não consta. «Sinceramente não esperava, porque quando falei com Bielsa, ele deixou claro que não ia contar comigo. São coisas do futebol, estive muitos anos na seleção e fui muito feliz. Agora apoio de fora e obviamente desejo o melhor», afirmou, dizendo que as razões «foram futebolísticas». «Obviamente que, depois, podem ser [razões] partilhadas ou não, mas são as suas razões e quem decide quem vai à seleção é ele», finalizou.

Coates, que chegou ao Sporting a meio da época 2015/16, tem sido um dos protagonistas dos leões nos últimos anos. Em oito épocas e meia, conquistou dois campeonatos pelo Sporting, além de uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.

O defesa fez formação no Nacional e foi no clube de Montevidéu que subiu a sénior, em 2009. Ali jogou até 2011, antes da transferência para o Liverpool. Ainda voltaria ao clube uruguaio em 2014, cedido pelo clube inglês, antes de jogar no Sunderland e no Sporting.