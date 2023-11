Substituído em cima da hora de jogo no último domingo, na vitória caseira sobre o Estrela da Amadora (3-2), o capitão do Sporting Seba Coates ficou ligado aos dois golos dos tricolores.

Contudo, Ruben Amorim mostrou-se tranquilo quanto à resposta do defesa-central uruguaio esta quinta-feira, na receção aos polacos do Raków.

«No primeiro golo, o Seba, quando o Jabá arrancou, estava a fazer bem a linha, mas os outros jogadores atrás não. O Seba foi atrás da bola, fez um carrinho, temos de ter cuidado com as mãos porque é penálti. O segundo golo foi jogar no risco, um para um, cada um com o seu, ele não tinha apoio do outro central e tinha um jogador nas costas. Foi um grande passe, uma grande receção e um grande golo. O Seba está bem, já tem muitos anos disto, já passou momentos mais difíceis. Está preparado para ajudar a equipa e treinou naturalmente», frisou o técnico dos leões em conferência de imprensa.

O Sporting recebe o Raków a partir das 20h00, num jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.