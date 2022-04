O jogador do Sporting, Seba Coates, na flash interview à CNN Portugal, após a derrota por 1-0, diante do FC Porto, no Estádio do Dragão:

«[O que faltou?] Faltou fazer um golo. Tivemos uma situação para fazer e depois em pequenos detalhes eles aproveitaram e conseguiram a vitória. Não conseguimos o nosso objetivo.

[Dificuldade a sair a jogar] Ainda não vi o jogo, mas só tiveram uma oportunidade. Não tiveram oportunidades claras contra a nossa baliza. Faltou ter mais bola e jogar melhor para frente. Não conseguimos o objetivo, agora todos têm de fazer autocrítica. Há jogos para o campeonato e temos de os encarar como sempre, tratar de ganhar.

[Gestão do balneário como capitão] Fazer autocrítica, sobretudo eu como capitão, mas todos. Faltam alguns jogos e temos de tentar classificar-nos para a Champions, que é muito importante para nós.»