Aos 31 anos e com mais um ano de contrato com o Sporting, Sebastián Coates ainda não pensa no final da carreira, assim como na possibilidade de o fazer de leão ao peito.

Em declarações prestadas esta segunda-feira aos jornalistas, o capitão dos leões frisou que está apenas focado na pré-temporada.

«Terminar a carreira no Sporting? Não sei, estou focado na pré-época e na época. Ainda não estou a pensar em terminar a carreira», respondeu, à margem do estágio da equipa de Ruben Amorim no Algarve.

Apontado a outras equipas, o internacional uruguaio lembra que está de corpo e alma em Alvalade: «Estou focado aqui, não sei o que se escreveu [sobre os rumores]. Sou muito feliz no Sporting e agora é preparar esta época com tudo.»

Coates elogiou ainda a forma como o grupo de trabalho tem acolhido as caras novas – «é espetacular nesse aspecto» – e garantiu que ainda não pensa no duelo com o FC Porto, da terceira jornada da Liga.

«Antes do jogo com o FC Porto temos o Sp. Braga e o Rio Ave. Como disse, estamos focados na pré-época e depois vamos olhar para o jogo com o Sp. Braga», defendeu, ele que revelou ainda ter aconselhado o compatriota Franco Israel na mudança para o emblema verde e branco.