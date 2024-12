Este sábado, Sebastián Coates, antigo capitão do Sporting e atualmente ao serviço do Nacional do Uruguai, foi apanhado por adeptos em Portugal.

O futebolista de 34 anos deverá estar presente nas bancadas do Estádio José Alvalade a assistir ao embate entre o Sporting e o Boavista, da 14.ª jornada da Liga, numa altura em que o campeonato uruguaio terminou, com o Nacional a ficar na segunda posição.

O Sporting recebe este sábado o Boavista, às 20h30. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.