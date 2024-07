Sebastián Coates vai deixar o Sporting para rumar ao Nacional de Montevideu, mas ainda terá um último momento em Alvalade.

O capitão leonino terá oportunidade de se despedir dos adeptos, no Troféu Cinco Violinos, a 27 de julho, segundo apurou o Maisfutebol.

Os campeões nacionais irão defrontar nesse jogo de apresentação o Athletic Bilbao.

O internacional uruguaio de 33 anos fez 369 jogos oficiais pelo Sporting, sendo o estrangeiro com mais jogos na história do futebol do clube. Marcou 37 golos.