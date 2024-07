Sebastian Coates tinha mais um ano de contrato com o Sporting, o qual era uma opção que a SAD leonina exerceu durante a última época, mas pediu ao clube para antecipar o regresso ao Uruguai: em princípio, estava previsto voltar apenas no final deta temporada.

Na base deste pedido, sabe o Maisfutebol, estão questões do foro privado: Coates tem uma familiar com um problema grave de saúde e quer estar perto dele, o que o levou a fazer um pedido especial ao Sporting.

A SAD liderada por Frederico Varandas foi, naturalmente, sensível aos argumentos do jogador, que ao longo de oito anos teve ser um comportamento exemplar. Nesse sentido, vai ter uma despedida em grande, no final do mês, no Troféu 5 Violinos.