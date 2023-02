Seba Coates vai falhar a deslocação do Sporting ao terreno do Rio Ave, por castigo, depois de ter visto o quinto amarelo no campeonato frente ao Sp. Braga.

O defesa-central uruguaio foi substituído por Matheus Reis, mas tardou na hora de deixar o terreno do jogo e foi admoestado por Nuno Almeida.

Significa isto que Coates fica então suspenso por uma partida, mas tem a garantia de que não falhará o clássico frente ao FC Porto, daqui a duas rondas, por castigo.